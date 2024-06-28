Пассажирам Подмосковья бесплатно раздадут воду

Перевозчики в Подмосковье будут бесплатно раздавать пассажирам прохладную воду на остановках, автовокзалах и станциях региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфорта пассажиров Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками организовали раздачу питьевой воды на остановках, автобусных и железнодорожных станциях и вокзалах. Бутилированную воду жителям и гостям Подмосковья предлагают в часы пик», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что мобильные пункты организовали с учетом того, чтобы не создавать препятствий входу и выходу пассажиров из автобусов. В ведомстве также призвали граждан следить за своим здоровьем в жару, стараться носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.