В ЯНАО мошенники пытались «провернуть» аферу от имени заместителя губернатора

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©Кирилл Зыков/РИА Новости

Фото: [©Кирилл Зыков/РИА Новости]

В ЯНАО мошенники отправляли сообщения жителям региона с аккаунта первого заместителя губернатора, сообщает muksun.fm.

Бдительным стоит быть всем жителям России, потому что аферисты нашли простой способ вводить население в заблуждение. Мошенники создали аккаунт и полностью скопировали в него всю информацию, которая размещена в подлинном аккаунте первого заместителя губернатора Ирины Новоселовой.

С фальшивого аккаунта жителям стали приходить сообщения, что в скором времени им поступит звонок от представителей Ирины Новоселовой. Чиновница якобы просит доверять людям, которые будут звонить.

В правоохранительные органы обманутые жители еще не обращались. Возможно, удалось вовремя среагировать и предупредить, что информация – фейк. Сообщение переслали Ирине Новоселовой, которая поняла, что действуют аферисты и призвала помощников срочно оповестить об этом граждан.

Ранее правозащитник Александр Хуруджи рассказал, как жителей России обманывают, когда предлагают перейти по неизвестной ссылке или подписаться на подписку всего за один рубль.

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