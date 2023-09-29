В ЯНАО мошенники пытались «провернуть» аферу от имени заместителя губернатора

Бдительным стоит быть всем жителям России, потому что аферисты нашли простой способ вводить население в заблуждение. Мошенники создали аккаунт и полностью скопировали в него всю информацию, которая размещена в подлинном аккаунте первого заместителя губернатора Ирины Новоселовой.

С фальшивого аккаунта жителям стали приходить сообщения, что в скором времени им поступит звонок от представителей Ирины Новоселовой. Чиновница якобы просит доверять людям, которые будут звонить.

В правоохранительные органы обманутые жители еще не обращались. Возможно, удалось вовремя среагировать и предупредить, что информация – фейк. Сообщение переслали Ирине Новоселовой, которая поняла, что действуют аферисты и призвала помощников срочно оповестить об этом граждан.

Ранее правозащитник Александр Хуруджи рассказал, как жителей России обманывают, когда предлагают перейти по неизвестной ссылке или подписаться на подписку всего за один рубль.