В Югре нарушают распоряжение президента: военным из СВО не оформляют отпуск

Жителей Югры, которые находятся в зоне СВО для выполнения боевых задач, не отпускают в отпуск. Родные военных обеспокоены ситуацией, сообщает muksun.fm .

Журналист издания побеседовал с женами военнослужащих, чьи истории во многом похожи. Их мужья заполняли график отпусков, подписывали документы, но в итоге в обещанный отпуск так и не были отправлены. Женщины переживают за моральное состояние своих супругов. Обеспокоены также и физическим. Получить разъяснения от официальных представителей ведомства у жен военнослужащих пока не получилось.

«Два дня дозванивалась до Минобороны. До call-центра. Сказали, что информацию не распространяют. Пусть он лично с блиндажа в личный кабинет отправляет. Или пишите письмо по обычной почти. 30 дней на рассмотрение, 30 дней на ответ», - делится одна из жен военнослужащего из Югры

Региональный уполномоченный по защите прав человека Наталья Стребкова проинформирована о проблемах местных жителей. Она утверждает, что каждое заявление рассматривается. Наталья Стребкова убеждена, что каждому из военнослужащих предоставят обещенное время для отдыха.