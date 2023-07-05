В Югре нарушают распоряжение президента: военным из СВО не оформляют отпуск
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Жителей Югры, которые находятся в зоне СВО для выполнения боевых задач, не отпускают в отпуск. Родные военных обеспокоены ситуацией, сообщает muksun.fm.
Журналист издания побеседовал с женами военнослужащих, чьи истории во многом похожи. Их мужья заполняли график отпусков, подписывали документы, но в итоге в обещанный отпуск так и не были отправлены. Женщины переживают за моральное состояние своих супругов. Обеспокоены также и физическим. Получить разъяснения от официальных представителей ведомства у жен военнослужащих пока не получилось.
«Два дня дозванивалась до Минобороны. До call-центра. Сказали, что информацию не распространяют. Пусть он лично с блиндажа в личный кабинет отправляет. Или пишите письмо по обычной почти. 30 дней на рассмотрение, 30 дней на ответ», - делится одна из жен военнослужащего из Югры
Региональный уполномоченный по защите прав человека Наталья Стребкова проинформирована о проблемах местных жителей. Она утверждает, что каждое заявление рассматривается. Наталья Стребкова убеждена, что каждому из военнослужащих предоставят обещенное время для отдыха.
«Но у нас, как нам объясняют в военном комиссариате, очень большое число находится в отпуске. Принцип такой: возвращаются люди в строй и отпускают кого-то другого», - объяснила региональный уполномоченный по защите прав человека Наталья Стребкова