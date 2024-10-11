В «ЮТэйр» отменили рейсы из ХМАО в Москву

В «ЮТэйр» прокомментировали причину отмены рейсов из ХМАО в Москву в зимний период времени, сообщил muksun.fm.

Аэропорт Нижневартовска проводил опрос среди пассажиров, на каких направлениях необходимо ввести дополнительные рейсы. Первое место в рейтинге заняла Москва. Однако вскоре авиакомпания «ЮТэйр» проинформировала, что 27 октября в Москву из Нижневартовска отправится последний в этом сезоне рейс. В компании отметили, что в расписании октября также могут происходить изменения. В зимний период времени рейсы в столицу осуществляться не будут.

«Отмена в связи со снижением загрузки в зимний сезон», — пояснил корреспонденту Muksun.fm представитель «ЮТэйр».

В компании предположили, что рейсы будут снова доступны в марте. В весенне-летний период число перелетов могут увеличить, если заметят повышенный спрос среди пассажиров.

В свою очередь жители Югры рассказали, что рейсы востребованы, но не у всех хватает денег на приобретение дорогого билета. Закрытие рейса зимой некоторые люди восприняли негативно. Другие горожане отметили, что компании стоит задуматься о полном закрытии рейса из-за высокой стоимости билетов.

«Скоро будем в Москву ездить на оленях. По времени дольше, зато дешевле выйдет», — жители Югры комментируют высокие цены на авиабилеты в Москву.

Ранее сообщалось, что ФАС представила способ сдерживания цен на авиабилеты.