ФАС представила способ сдерживания цен на авиабилеты

Эта инициатива нацелена на снижение затрат авиакомпаний, что, в свою очередь, должно отразиться на ценах на авиабилеты.

Согласно данным Росстата, за первые восемь месяцев средняя цена авиаперелета на 1 тыс. км увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом и составила почти 7,7 тыс. руб.

Планируется внести поправки в правительственное постановление №293, касающееся государственного регулирования тарифов на услуги естественных монополий в транспортных терминалах.

ФАС полагает, что из расчета долгосрочных тарифов в аэропортах, установленных на срок более трех лет, следует исключить расходы на нормированную прибыль от превышения согласованных параметров инвестиционного проекта.

Авиакомпания S7 Airlines поддержала данную инициативу, отмечая, что новые аэропорты зачастую рассчитаны на пассажиропоток, значительно превышающий реальный. Это приводит к тому, что пассажиры вынуждены оплачивать инфраструктуру, которая им не нужна. В некоторых аэропортах стоимость обслуживания рейса возросла в 2,5 раза.

По информации другого авиаперевозчика, доля аэропортных сборов в общих затратах составляет 15-20%.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ утвердило свободную экономическую зону в районах приграничья.