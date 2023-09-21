В Южном окружном военном суде огласили обвинительное заключение по делу Захарченко

Корреспондент агентства « РИА Новости » присутствовал в зале Южного окружного военного суда, где в четверг, 21 сентября, прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата «Моторолы». Следующее заседание назначено на 10 октября.

«На скамье подсудимых Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен», - сообщает агентство «РИА Новости»

Каждого из подсудимых обвиняют в шпионаже. Предполагается, что они действовали по распоряжению СБУ.

Следствие установило, что гражданин Александр Погорелов выполнял приказ СБУ. Он следил за главой ДНР Александром Захарченко. Понимая, какие предпочтения о лидера республики, пришел в ресторан, в котором Захарченко появлялся чаще всего. Погорелов сделал вид, что устроил фотосессию. В туалете он установил взрывное устройство, которое сдетонировало в необходимый момент. Александр Захарченко погиб в 2018 году. Наблюдение за ним было установлено с 2014 года.

Гражданин Александр Погорелов также виновен в гибели «Моторолы» - ополченца Арсена Павлова. Взрывное устройство было установлено в лифте.

Все подсудимые собирали данные о том, что происходит в ДНР, где расположен личный состав, где скапливается техника. Информацию передавали украинским службам.