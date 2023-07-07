В качестве премии забрали драгоценности: в Хабаровском крае вынесли приговор строителям

Хабаровский районный суд вынес приговор троим мужчин, которые совершили кражу в доме, где выполняли ремонтные работы, сообщает transsibinfo.com . Воры забрали браслеты, цепи и часы. Общая стоимость украденных драгоценностей превышает 1,2 миллиона рублей.

Сначала мужчины не вызывали никаких подозрений. Они добросовестно трудились с января по март месяц, реконструируя фасад здания. Вероятно, в это время воры внимательно изучали расположение дома. После выполнения ремонтных работ, они украли у хозяина драгоценности.

Нанятые мужчины не являются гражданами РФ. Судебное заседание завершено. Один из наемников будет пребывать в неволе два года, второй немного менее. Больше всех повезло третьему товарищу, который получил условное наказание с испытательным сроком.