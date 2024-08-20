В пятницу, 16 августа, в Калтане прошел фестиваль-ярмарка «Школьный БУМ с Чебурашкой», сообщил sibdepo.ru.

Мероприятие ориентировано на то, чтобы родители школьников могли приобрести канцелярские принадлежности по приемлемым ценам. В свою очередь местные производители получают возможность познакомить потребителей с ассортиментом своих товаров.

Фестиваль-ярмарка прошел на территории сквера. Для ребят организовали увлекательные мастер-классы и боди-арт. Кроме того, функционировали игровые зоны. Для любителей селфи подготовили тематический фотоуголок. Ребята принимали участие в различных конкурсах. Партнером мероприятия, в частности, выступил Банк Уралсиб. По инициативе финансовой организации несовершеннолетние участники фестиваля получили угощения — мороженое.

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