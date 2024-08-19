Женщины в красных платьях построили сердце России в центре Кемерова

В воскресенье, 18 августа, в Кемерове прошел флешмоб с участием женщин всех возрастов, которые гуляли по городу в красных платьях, сообщил sibdepo.ru.

Фотокорреспондент Сибдепо Елизавета следовала за женщинами. Участвовать во флешмобе могла любая жительница. Условия — платье или юбочный костюм красного цвета, обувь на каблуках или танкетке. Горожанки серьезно отнеслись к мероприятию. Они были очень красивыми. Образ многих дополняли оригинальные аксессуары: необычные короны или украшения, пояски и бусы, разрезы и цветы.

Женщины прошлись по центральным улицам города, привлекая внимание прохожих. Пунктом сбора стал центр города. Здесь участницы флешмоба выстроились таким образом, чтобы получилось сердце. Флешмоб стал символом Сердца России.

Организаторы отметили, что проект ориентирован на раскрытие женской энергии. Женщина прекрасна в любом возрасте. Главное — дать ей возможность открывать себя. Кроме того, проект напоминает мужчинам, как приятно любоваться и восхищаться красивыми женщинами. Немаловажно давать женщинам ощущение восторженности. В проекте приняли участие горожанки в возрасте от 18 до 60 лет.

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