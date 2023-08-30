В Каменске-Уральском закрывают клуб, в котором ранее убили КМС по боксу
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Владельцы ночного клуба «Джой» в Каменске-Уральском приняли решение закрыть развлекательное заведение, сообщает tagilcity.ru. 12 августа в клубе убили КМС по боксу Александра.
Представители ночного клуба отметили, что в заведении прошло много приятных мероприятий. Люди получали удовольствие от отдыха, что создавало особенную энергетику. В телефонах представителей администрации клуба много запоминающихся фотографий и видео, которые были сделаны во время отдыха посетителей. Но теперь пришло время оставить воспоминания в прошлом.
Известно, что 12 августа КМС по боксу Александр был убит в здании клуба. Между ним и двумя отдыхающими произошел конфликт. В туалете мужчине нанесли удары, а затем трижды выстрелили в голову.
Посетители рассказывали в социальных сетях, что в заведении часто возникали конфликты. Охранники не раз разнимали гостей клуба. По неподтвержденной информации после одной такой драки посетитель попал в реанимацию, где впал в кому.
Правоохранительные органы ищут мужчин, которые наносили удары и стреляли в голову посетителю клуба «Джой» Александра.