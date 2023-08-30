В Каменске-Уральском закрывают клуб, в котором ранее убили КМС по боксу

Представители ночного клуба отметили, что в заведении прошло много приятных мероприятий. Люди получали удовольствие от отдыха, что создавало особенную энергетику. В телефонах представителей администрации клуба много запоминающихся фотографий и видео, которые были сделаны во время отдыха посетителей. Но теперь пришло время оставить воспоминания в прошлом.

Известно, что 12 августа КМС по боксу Александр был убит в здании клуба. Между ним и двумя отдыхающими произошел конфликт. В туалете мужчине нанесли удары, а затем трижды выстрелили в голову.

Посетители рассказывали в социальных сетях, что в заведении часто возникали конфликты. Охранники не раз разнимали гостей клуба. По неподтвержденной информации после одной такой драки посетитель попал в реанимацию, где впал в кому.

Правоохранительные органы ищут мужчин, которые наносили удары и стреляли в голову посетителю клуба «Джой» Александра.