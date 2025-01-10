В канун Нового года на мусороперерабатывающем заводе в Казани обнаружили тело ребенка

На территории мусороперерабатывающего завода в Казани обнаружили тело новорожденного ребенка, закутанного в полотенце, сообщил интернет-портал KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

Источники издания рассказали, что тело было обнаружено в канун Нового года. Младенца завернули в полотенце темно-зеленого цвета. Его нашли на конвейерной линии около шести вечера. У ребенка была видна пуповина.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают личность женщины, которая родила малыша. На данный момент мама младенца — главный подозреваемый в его гибели. Против нее возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются: проводится опрос свидетелей, собираются улики, отправлены анализы на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в новогоднюю ночь родились 25 детей.