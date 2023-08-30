В Карелии раскрыли коррупционную схему: из бюджета РФ украли полмиллиона рублей

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно о факте мошенничества с превышением должностных полномочий. В Муезерском районе с одной из местных фирм заключили контракт на обслуживание котельных. Из бюджета региона выделили на данные цели более 500 тысяч рублей.

За два года компания не занималась обслуживанием котельных, но в документах указывали другую неправдивую информацию. По факту мошенничества возбудили уголовные дела. Устанавливают, кто был замешан в коррупционной схеме.

В регионе заявили, что в сентябре состоится распродажа арестованного имущества. На аукционе можно приобрести автомобили, земельные участки и недвижимость разной ценовой категории. Участники должны предварительно подать заявки. Мероприятие проводит МТУ Росимущества. На сайте ведомства можно узнать, что будут продавать в сентябре. Торги проходят каждый месяц.