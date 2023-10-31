В Карелии судили мужчину, который убил лосиху: ущерб составил 400 тысяч рублей

В декабре 2022 года житель Пряжинского района охотился без необходимого для этого разрешения и убил лосиху. Суд вынес приговор, сообщает karelinform.ru .

В пресс-службе карельской прокуратуры проинформировали, что своими действиями мужчина нанес ущерб окружающей среде на сумму 400 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Житель Карелии добровольно возместил ущерб в размере 80 тысяч рублей. Уголовное преследование временно прекратили.

Позже в прокуратуре подали иск на жителя, потребовав возмещения оставшейся суммы. Началось судебное разбирательство. Нелегального охотника принудили выплатить государству еще 320 тысяч рублей. Мужчина выполнил требование. Дело закрыто.

Ранее в Башкирии был зафиксирован еще один случай, когда убили лося. Жители региона вышли на охоту, не имея специального разрешения. Они убили животное и сразу начали делить тушу. Охотничий инспектор зафиксировал незаконную охоту и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Ведется расследование по факту возбуждения уголовного дела.