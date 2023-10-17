В Башкирии задержали охотников, которых подозревают в браконьерстве: убит лось

В Башкирии задержали охотников, которые убили лося и пытались разделать мясо животного в лесу, чтобы поделить между собой, сообщает mkset.ru .

Государственный охотничий инспектор задержал охотников, которые незаконно охотились на лося. Они убили животное и сразу же разделывали его тушку, чтобы между собой поделить мясо. Охотничий инспектор обратился в полицию.

Во время обыска у мужчин нашли незарегистрированное оружие. У охотников было много различных ножей, а также топор. Кроме того, был обнаружен порошок, который отправлен на экспертизу. Согласно предварительной версии, найденное вещество – это порох.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчины находятся в городе под подпиской о невыезде. Меру пресечения могут изменить после того, как придут результаты экспертизы. Если это порох, то дело будет переквалифицировано.

Ранее в Красноярском крае охотник в ночное время суток плыл на лодке и вместе с товарищем сканировал территорию тепловизором. Мужчина выстрелил, думая, что обнаружил лося. Теперь против охотника заведено уголовное дело из-за непредумышленного убийства человека, который отдыхал на берегу реки с друзьями.