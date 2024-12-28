Минтранс Казахстана: информацию о взрыве баллона на самолете Embraer 190 предоставил Ростов

В телеграм-канале разместили уточняющую информацию по первым заявлениям о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL. В сообщении указано, что в день аварии в 10:53 руководитель полетов Ростова связался с руководителем полетов вышки Актау. Российский специалист проинформировал о взрыве на борту кислородного баллона.

Руководитель полетов из РФ сообщил, что состояние некоторых пассажиров ухудшается. Люди теряют сознание. На основании этой информации он запросил реанимацию по прибытии.

«Исходя из данной информации оперативно были оповещены все спасательные службы», — указано в сообщении.

В сообщении уточняется, что на брифинге предоставляли информацию, ссылаясь на заявление российского специалиста. На основе этих же данных восстанавливали предположительную хронологию событий в день крушения воздушного судна AZAL.

Канал сообщил, что в Актау из Бразилии прибыли представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, назначенные для расследования причин ЧП. В ближайшее время к ними присоединятся эксперты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий, расположенного в Бразилии.

Ранее сообщалось, что AZAL приостановила рейсы из Баку в 10 российских городов после катастрофы в Актау.