AZAL приостановила рейсы из Баку в 10 российских городов после катастрофы в Актау

С 28 декабря 2024 года азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) прекращает полёты из Баку в 10 городов России, включая Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Кроме того, AZAL отменила все рейсы в Грозный, Махачкалу, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

«Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.