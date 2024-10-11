В Казани рассказали, как в зоопарке живет единственный медведь Терпей

Активистка движения «Друзья Московского зоопарка» Ольга Елисеева высказала мнение, что на протяжении 10 лет администрация Татарстана и Казани не выделяет деньги на реставрацию зоопарка из-за нерационального распределения бюджета, сообщил inkazan.ru.

На территории зоопарка живет белый медведь Терпей. Активистка Ольга Елисеева отметила, что условия его существования не соответствуют санитарным нормам. Общественница привела в пример зоопарк в Нижнем Новгороде, где также проживает единственный медведь Николай. Для хищника соорудили специальные клетки. Животному предоставили большую площадь для прогулок.

«Мое мнение, что администрация Казани и Татарстана жалеет денег. Стройка зоопарка дело недешевое, так, для соблюдения норм правительства России необходимы более просторные и благоустроенные вольеры», — заявила в разговоре с корреспондентом Inkazan активистка движения «Друзья Московского зоопарка» Ольга Елисеева.

Сотрудник одного из зоопарков России Андрей А. обратил внимание на проблему современных политиков. Они предполагают, что достаточно обеспечить минимальные потребности животного, поэтому не считают необходимым выделять дополнительные деньги. Эксперт был удивлен, когда однажды приходилось разъяснять чиновникам о необходимости соблюдения определенного температурного режима в вольере животного.

«Чиновники не понимают, что у животных есть свои стрессы, психологические срывы, что им может быть некомфортно, что животному для комфортного существования нужно хоть как-то попытаться воссоздать условия», — рассказал Inkazan сотрудник одного из зоопарков России Андрей А.

Зоопарк в Казани обещали отремонтировать 10 лет назад. Первым планировали снести львятник. Здание было построено в 1960 году. Оно признано аварийным на 71%. Снос пока так и не начался.

Ранее сообщалось, что проблема нападений медведей на людей становится масштабной.