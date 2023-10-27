В Казани начали подготовку к Новому году: собрать и разобрать елку обходится дорого

Правительство Казани начинает подготовку к Новому году. Объявлен тендер для поиска компании, которая обеспечит появление главной городской елки, информирует интернет-портал KazanFirst . Из республиканского бюджета будет выделено 15 миллионов рублей.

Компания, которая выиграет тендер, обязана собрать елку, которую установят на главной площади татарстанской столицы. Необходимо выполнить монтаж основной конструкции, затем хвойных ветвей. Украсить шарами и светодиодными гирляндами.

Убрать елку необходимо до 15 февраля 2024 года. В период, пока главный символ Нового года будет стоять в центре Казани, подрядчик обязуется следить за состоянием елки. После необходимо разобрать конструкцию и правильно упаковать: каждая игрушка или елочная ветка должны быть упакованы отдельно и подписаны. В таком виде елочные украшения передают городу.

Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок.

Города России преображаются к новогодним праздникам. В прошлом году местные власти Донецка стали перед выбором: стоит ли монтировать елку на центральной площади. С одной стороны уставшие от украинской агрессии люди должны получить немного радости. С другой стороны увеличивался риск обстрелов ВСУ. Елку тогда решили не устанавливать.

Дизайнер интерьеров Юлия Кротова ранее рассказала, что украшать елку можно различными продуктами. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».