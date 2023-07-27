В Казани несовершеннолетние работают на крыше без страховочного снаряжения

Мэр города Ильсур Метшин уверен, что необходимо трудоустраивать несовершеннолетних детей. Над данным процессом активно работает администрация, что отражается на показателях. Так, за полгода удалось трудоустроить 290 детей, не достигших 18-летнего возраста. Тенденция положительная, но важно предоставлять детям безопасные условия труда.

Правозащитник Еркен Сарсембаев заметил, как на крыше четырехэтажного здания без присутствия взрослых и без страховочного снаряжения работает четверо несовершеннолетних мальчиков. Активист предположил, что им от 13 до 15 лет. По его данным, один из рабочих уже поскользнулся и чуть не упал. Еркен Сарсембаев уверен, что если детям не дали даже страховочного снаряжения, то и инструктаж о безопасности также не проводили. На данный момент неизвестно, кто нанимал ребят. Правозащитник обратился в МВД с просьбой детально разобраться в ситуации. Правоохранительные органы выехали к дому, на крыше которого работают подростки.