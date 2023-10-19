В Казани похитили уроженца Узбекистана, чтобы силой принудить вернуть долг

В Казани насильно вывезли из города гражданина Узбекистана. Его избили, требуя вернуть долг. Иностранный гражданин уверяет, что деньги уже возвращал, сообщает inkazan.ru .

Информация появилась в интернет-мессенджере SHOT. Иностранный студент Казанского федерального университета летом проживал в общежитие. В июле он занял в долг у знакомого жителя Казани 50 тысяч рублей. Собирался вернуть через месяц, но не смог выполнить обещание.

В октябре у студента появилась возможность вернуть долг. Он боялся лично встретиться с мужчиной, который занимал деньги. Попросил об этом своего знакомого.

Позже неизвестные люди – трое мужчин – набросились на иностранного гражданина и насильно посадили в машину. Предполагается, что в числе нападавших был тот мужчина, который летом занял студенту 50 тысяч рублей. Он утверждал, что ему никто не передал деньги. Уроженца Узбекистана избили и потребовали отдать уже 500 тысяч рублей.

Inkazan решил проверить информацию и отправил запрос сотрудникам правоохранительных органов. Данная информация является достоверной. Студент написал заявление в полицию 16 октября. Возбуждено уголовное дело. В полиции уже выяснили, кто именно напал на уроженца Узбекистана. Ведутся следственные действия, задержанных допрашивают.