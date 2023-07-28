В Казани презентовали фильм «За Палыча», посвященный ВДВ России и семейным ценностям

«Картина снималась в 200 километрах от Москвы, Калужская область, город Мосальск, где живут всего 6,5 тысяч человек. Чудесный маленький городок. Мы вспоминаем его очень часто и с удовольствием», - рассказал народный артист РСФСР Сергей Шакуров

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров сыграл Палыча, который попал в беду и может лишиться жилья. Актер Евгений Зарубин выступил в картине Темой Голубем – представителем «золотой молодежи», у которого произошла переоценка ценностей из-за ДТП и последующих событий. Символично, что оба актера считают Казань родным городом. Сергей Шакуров не раз приезжал сюда. Сам он уроженец из деревни в Татарстане. Евгений Зарубин также родился в этих краях, поэтому искренне обрадовался спецпоказу именно в Казани, пишет интернет-портал KazanFirst.

«Как вы заметили, было очень много трюков. Была задача, что мы делаем их сами и без страховки. Сложности были и в актерском мастерстве - мой персонаж на протяжении фильма часто менялся», - отметил актер Евгений Зарубин

После спецпоказа актеры немного рассказали о фильме. Известно, что для выполнения всех акробатических трюков не были приглашены каскадеры. Тяжелее всего дались съемки пожара. «За Палыча» - это современная история о том, как важно бороться за свои права с чиновниками. Но главная задача – дать понять зрителям, что ничего не может быть важнее семейных ценностей и сплоченности родственников. Сергей Шакуров также рассказал, что сначала картина должна была выйти под названием «За ВДВ», но позже продюсеры изменили решение.