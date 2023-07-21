В Казани проходит крестный ход, во время которого люди жертвуют деньги для участников СВО

В пятницу, 21 июля, в Казани проводится крестный ход, приуроченный празднику явления иконы Пресвятой Богородицы. В городе собралось много верующих, которые прошли по центру с Казанским образом Царицы Небесной.

Столь массовое торжество отразилось на жизни обычных горожан, сообщает inkazan.ru. Власти города заранее проинформировали жителей о перекрытии некоторых дорог и изменении маршрутов автобусов. Уже в восемь утра образовалась большая пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты» уровню загруженности на дорогах Казани дано четыре балла.

Что касается шествия, то были соблюдены все традиции: провели молебное пение и молитвенное шествие. Люди передвигались от одного исторически значимого священного места к другому. Ровно год прошел с того момента, как отреставрировали Казанский собор. По традиции сюда и занесли святейший образ. На мероприятии присутствовали митрополиты из России и Беларуси. Прихожанам было предложено оставить пожертвование. Все деньги передадут участникам СВО и их семьям, сообщает издание «Православие в Татарстане».