В Казани пройдет крестный ход, приуроченный обретению Казанской иконы Божией Матери

По традиции в Казани каждый год проходит молитвенное шествие, во время которого верующие преодолевают пеший маршрут от одного значимого места к другому. В прошлом году в мероприятии приняло участие 3 500 верующих. В Казань прибывают священнослужители из других регионов РФ.

В этом году торжественное мероприятие состоится в пятницу, 21 июля. Местные власти уже занимаются организацией праздничного шествия, чтобы жители города не испытывали дискомфорт, сообщает inkazan.ru. Для пешеходов и автомобилистов введут некоторые ограничения. С семи утра и до часу дня будет изменен маршрут общественного транспорта. В комитете по транспорту опубликовали информацию для жителей и гостей города с актуальным расписанием автобусов в день крестного хода. Некоторые ограничения начнут действовать уже с четверга, 20 июля.

Чудотворная икона Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии была доставлена в Казань еще в 1579 году. Каждый год верующие празднуют этот день. Во время обряда люди молятся и совершают шествие с иконами и другими святынями.