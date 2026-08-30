Трасса перекрыта: под Анапой тушат масштабный пожар на площади 10 гектаров
RT: из-за пожара на 10 гектарах в Анапе перекрыли участок федеральной трассы
В Анапе введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной автомобильной дороги из-за крупного природного пожара в районе Чембурки. Площадь возгорания достигнла 10 гектаров, на месте работают экстренные службы. Об этом информирует сетевое издание RT на русском.
Подробности перекрытия и текущая обстановка
Градоначальница Светлана Маслова призвала водителей заранее планировать пути объезда:
- Зона перекрытия: Движение транспорта полностью ограничено на отрезке от автодорожного кольца на Чембурке до транспортной развязки в районе станицы Анапской.
- Масштаб происшествия: Огонь охватил сухую растительность на площади около 10 гектаров.
- Пострадавшие и причины: Официальных данных о пострадавших или причинах возникновения пожара на данный момент нет.
- Действия властей: На месте работают спасательные и противопожарные формирования. Ограничения движения введены для обеспечения безопасности автомобилистов.