Трасса перекрыта: под Анапой тушат масштабный пожар на площади 10 гектаров

RT: из-за пожара на 10 гектарах в Анапе перекрыли участок федеральной трассы

Общество

В Анапе введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной автомобильной дороги из-за крупного природного пожара в районе Чембурки. Площадь возгорания достигнла 10 гектаров, на месте работают экстренные службы. Об этом информирует сетевое издание RT на русском.

Подробности перекрытия и текущая обстановка

Градоначальница Светлана Маслова призвала водителей заранее планировать пути объезда:

  • Зона перекрытия: Движение транспорта полностью ограничено на отрезке от автодорожного кольца на Чембурке до транспортной развязки в районе станицы Анапской.
  • Масштаб происшествия: Огонь охватил сухую растительность на площади около 10 гектаров.
  • Пострадавшие и причины: Официальных данных о пострадавших или причинах возникновения пожара на данный момент нет.
  • Действия властей: На месте работают спасательные и противопожарные формирования. Ограничения движения введены для обеспечения безопасности автомобилистов.

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