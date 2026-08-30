Трасса перекрыта: под Анапой тушат масштабный пожар на площади 10 гектаров

В Анапе введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной автомобильной дороги из-за крупного природного пожара в районе Чембурки. Площадь возгорания достигнла 10 гектаров, на месте работают экстренные службы. Об этом информирует сетевое издание RT на русском.