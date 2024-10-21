В Кемерове из-за прорыва на сетях затопило погреба

Жители улицы Тюменская в Кемерове предоставили фото и видео, на которых зафиксированы нанесенные вследствие прорыва труб повреждения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

У собственников частного сектора водой затопило погреба. Местный житель Сергей рассказал, что вода бежит по улице. Многие погреба уже затоплены настолько, что опуститься вниз невозможно. В преддверии осенних холодов люди опустили в подземные помещения провизию, которая теперь частично испорчена.

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями в администрацию города. Ответ поступил быстро. В сообщении было указано, что специалисты АО «КемВод» уже обследовали территорию и установили место прорыва. На протяжении дня сотрудники приступят к ликвидации аварии.

Житель Сергей подтвердил, что на место прорыва прибыло много сотрудников АО «КемВод». В их распоряжении также находится спецтехника. Работы проходят активно.

«Да, очень быстро приехали, технику привезли, уже работают. Много людей работает. Проблема исчерпана. Спасибо вам большое!» — сообщил Сибдепо местный житель Сергей.

Ранее сообщалось, что жители Ижевска предупреждали власти в соцсетях о проблемах с водоотливом улицы Ленина до потопа.