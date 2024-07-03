В Кемерове на площади заметили змею

На Московской площади в Кемерове местный житель заметил змею. Он снял ее на видео и выложил в социальной сети, сообщает sibdepo.ru .

Змея небольшого размера. Она черной окраски, а на шее у рептилии белое пятно. Мужчина предположил, что это уж. Некоторое время он шел за змеей, которая достаточно быстро передвигалась по городской площади.

Подобные находки для горожан не вызывают удивления. На территории местного пляжа, где отдыхают многие кемеровчане, часто встречаются гадюки. Если уж не несет угрозу человеку, то гадюка ядовитая и опасная. В конце июня на пляже произошел инцидент. Ребенок схватил гадюку и принес родителям. Рептилия никого не укусила, но все были напуганы.

Приехавшие к семье ребенка медработники рассказали, что за последние две недели случай с контактированием со змеей на территории именно этого пляжа был уже восьмым по счету. Люди считают, что возле пляжа администрация должна установить информационные таблички.

Ранее эксперт Александр Проценко рассказал жителям Подмосковья, как им избежать встречи со змеями, активность которых возрастает в период жары.