Жителей Подмосковья предупредили об опасности столкновения с ядовитыми змеями

Как отметил замначальника 215-й пожарно-спасательной части Александр Проценко, пресмыкающиеся чаще всего селятся рядом с водоемами, но некоторые из них могут появляться недалеко от садовых участков. В этой связи жителям региона рекомендовали убрать с придомовых территорий старые листья и мусор, скосить высокую траву, проверить укромные места в постройках и засыпать ямы землей.

При прогулках по лесу лучше всего надевать закрытую одежду и обувь. Не стоит ходить там, где еще не протоптаны тропинки. Александр Проценко напомнил, что змеи никогда не нападают первыми, если их не провоцировать. При встрече со змеей не надо паниковать, следует аккуратно отойти подальше, внимательно смотря под ноги.

«Если же змея укусила вас, то нужно немедленно вызвать скорую помощь или поехать в медпункт, где введут противоядие. <…> Пока врачи в пути, нужно выполнить следующие действия: запомнить время укуса, снять одежду, <…> приложить холод к ране, принять антигистаминное, пить много жидкости», — отметил Александр Проценко.

Он напомнил, что единственной ядовитой змеей в Подмосковье является гадюка. Ее можно встретить у лесных тропинок, в заброшенных постройках, у водоемов, в зарослях травы, под бревнами или камнями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил завершить до конца недели подготовку подмосковных парков к летнему сезону.