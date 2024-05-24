Бесплатное мороженое будут раздавать в парках Подмосковья в День защиты детей

В рамках празднования Дня защиты детей в парках региона всех маленьких посетителей будут угощать мороженым. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Акцию каждый год проводит команда губернатора Московской области. В ее рамках бесплатное лакомство может получить ребенок любого возраста. Мероприятие начнется в полдень и пройдет в шестидесяти парках.

Помимо этого, в программе празднования творческие мастер-классы, игры и анимационные шоу. Также все желающие могут посетить фотозоны и зоны нанесения аквагрима.