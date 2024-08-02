В Кемерове прохожие положили мужчину лицом в газон после его критики в адрес подростков на самокатах. Мнения очевидцев разделились. Некоторые утверждают, что девочки были виноваты сами, сообщает sibdepo.ru .

Об инциденте стало известно из социальных сетей. В местной группе выложили видео, на котором мужчину положили лицом в газон прохожие. Один молодой человек объяснил, что мужчина приставал к девочкам, которым примерно около 12 лет. Однако другие очевидцы пояснили, что мужчина не проявлял к ним сексуального интереса. Ему не понравилось, что они катались на самокатах. Мужчина бил ногами по их транспортному средству.

«Девочки с испугу, конечно, уехали», — написал один из очевидцев.

Очевидец добавил, что мужчина угрожал тем, кто его повалил на землю. Говорил, что дома у него хранится оружие. Вел себя агрессивно.

Однако очевидцы отметили, что не все так однозначно. Некоторые написали, что девочки катались на самокатах, совершая различные маневры и не снижая скорость. Они практически сбили мужчину с ног, поэтому он и был настолько зол на них.

В ситуации разберутся сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали на место происшествия очевидцы.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Сажин перечислил причины необходимости отмены каршеринга и самокатов.