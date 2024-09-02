В Кемерове прохожие спасли жизнь ребенку, на которого напала собака

В Кемерове в социальных сетях мама пострадавшей девочки рассказала, как прохожие спасли ее дочь от разъяренной собаки, сообщил sibdepo.ru.

У собаки есть хозяин. Предположительно, он является местным жителем. Женщина написала, что на ее дочь набросилась собака и сильно искусала: раны заметны на плечах, ногах и руках. Мама собиралась ехать в травмпункт. Она выразила слова благодарности людям, которые пришли на помощь ее дочери.

«Хорошо хоть люди выбежали, спасли, спасибо им огромное», — написала женщина.

В соцсети указано, что инцидент произошел на Тайдонской. Ранее в социальных сетях распространилась информация еще об одном случае нападения собак на людей. В Кемеровской области на территории одного из городских парков на женщину, гуляющую с собакой, напали хаски. В СМИ сообщили, что питомец пострадавшей погиб. Сама женщина получила многочисленные травмы. Пресс-служба СУ СКР по Кузбассу сообщила, что следователи начали доследственную проверку по факту информации, опубликованной в соцсетях и местных СМИ.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку, которая зашла в гости к своей подружке.