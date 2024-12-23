Химик Трушева указала на опасность дешевой искусственной ели

Эксперт отметила, что в России отсутствует какой-либо контролирующий орган, регулирующий производство искусственных елок. Некоторые производители добавляют различные примеси, которые легко воспламеняются и наносят вред окружающей среде. Химик Ольга Трушева рекомендует обращать внимание на цену товара. Эксперт считает, что чем меньше стоимость, тем ниже качество.

Химик Трушева отметила, что часто елки украшают гирляндами. Встречаются ситуации, когда электроприборы загораются. Если в ели содержатся токсичные красящие материалы, формальдегиды, ацетальдегиды и легкоплавкий пластик, то избежать пожара сложно. Кроме того, образовывавшиеся продукты горения будут негативно воздействовать на окружающую среду. Эксперт призвала тщательно выбирать елку.

«Химикаты в составе пластиковых елок, когда они горят, могут вызывать раздражение глаз, слизистых носа, ротовой полости», — добавила химик.

Ранее сообщалось, что врач-терапевт Куликова предупредила о важности приобретения живых елей исключительно в официальных местах продажи.