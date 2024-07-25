В Кемерове у 81-летней женщины украли 380 тыс. рублей

В Кемерове осудили 20-летнего мужчину, который выполнял роль курьера у мошенников и забрал у местной пенсионерки 380 тысяч рублей, сообщает sibdepo.ru .

Молодому человеку предложили совершить противоправные действия через интернет. Ранее он был осужден за подобное правонарушение. В обязанности кемеровчанина входило: забрать деньги у пенсионерки по указанному адресу и перевести часть из них мошенникам. Себе мужчина оставил 50 тысяч рублей. Суд постановил, что курьер обязан возместить ущерб потерпевшей, сообщает пресс-служба полиции Кузбасса. Кроме того, суд назначил восемь лет колонии строго режима. Участие в подобной схеме мошенничества учитывалось при вынесении решения.

«Центральный районный суд г. Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее неоднократно судимого, в том числе за мошенничество 20-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»», — пишет ведомство.

Заказчики аферы на данный момент не установлены. В январе 2023 года женщине позвонил мошенник. Он сообщил, что ее близкая родственница попала в ДТП. Ей необходимо пройти курс дорогостоящего лечения. Пенсионерку просили передать деньги для родственницы. Сделать это требовалось через третье лицо. Женщина выполнила требование и передала все свои сбережения. Позже 81-летняя пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники. Она написала заявление в полицию.

Ранее мы сообщали, что жители Нижегородской области отдали телефонным злоумышленникам около 80 млн рублей за неделю.