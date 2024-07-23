Жители Нижегородской области отдали телефонным злоумышленникам около 80 млн рублей за неделю

Жители Нижегородской области отдали телефонным злоумышленникам примерно 80 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Уточняется, что за прошедшую неделю в регионе правоохранительными органами было зарегистрировано свыше 120 преступлений мошенников. Наиболее частой схемой у мошенников был «Звонок от службы безопасности банка», подобных случаев зафиксировано около 50.

Добавляется, что также зарегистрировано почти 30 случаев мошеннических схем «Срок действия вашей сим-карты заканчивается» и около 20 - «Предложение дополнительного заработка».

Ранее сообщалось, что также с начала этого года в одном из районов Рязани было зарегистрировано около ста случаев мобильных мошенничеств.