В Кемерове участники свадебного кортежа стреляли из пистолета на ходу

Сотрудники УФСБ России установили личности граждан, которые в составе свадебного кортежа ездили по городу, нарушая правила дорожного движения и на ходу стреляя из пистолета, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе УФСБ РФ Сибдепо сообщили, что водитель выехал на полосу встречного движения, а пассажир стрелял в воздух из пистолета. Нарушители выкладывали видео сами в соцсети, которая запрещена на территории России. Сотрудники правоохранительных органов, ознакомившись с видео, сразу начали разбираться в ситуации.

Личности граждан были оперативно установлены. Стало известно, что 28-летний водитель управлял чужим автомобилем. Ранее он нарушил ПДД и был оштрафован на общую сумму 10 тыс. руб., но деньги не выплатил.

«Госавтоинспекторы составили в отношении нарушителя протоколы за вождение без прав, непристегнутый ремень безопасности и выезд на встречную полосу. Общая сумма штрафов, которые могут быть ему назначены — 21 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Пассажиром оказался 26-летний брат водителя. У него изъяли охолощенный пистолет Retay X1. Мужчине выписали штраф в размере 50 тыс. руб. Кроме того, он привлечен к ответственности за передвижение в автомобиле без пристегнутого ремня.

Автомобиль передвигался по городу с затонированными стеклами. В момент обнаружения машины тонировки уже не было. Инспекторы выявили другие нарушения: установлены нестандартные шины и диски. Владельцу авто выписали еще один штраф и обязали устранить недостатки.

Личность собственника автомобиля также установлена. Им оказался 32-летний гражданин Средней Азии. Мужчину привлекли к ответственности за то, что он передал свой автомобиль стороннему лицу. Размер штрафа составил 30 тыс. руб.

Все участники инцидента принесли публичные извинения. Видео опубликовали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали устроивших свадьбу со стрельбой в Подмосковье.