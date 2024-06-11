Полицейские задержали устроивших свадьбу со стрельбой в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Подмосковные полицейские задержали нарушителей общественного порядка в Балашихе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Накануне в полицию поступило сообщение, что у одного из домов на Реутовской улице раздались звуки, похожие на выстрелы. По предварительным данным, выстрелы в воздух произвели из машины, которая двигалась в составе свадебного кортежа по автодороге Москва — Нижний Новгород.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали местного жителя, который устроил стрельбу из окна квартиры.