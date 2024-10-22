В Кемерове установили 230 световых арт-объектов, питающихся от солнечных лучей

В Кемерове функционирует уличная выставка «Фестиваль Волшебных Огней» в «Парке Чудес». На территории парка разместили 230 световых арт-объектов. Они питаются от солнечных лучей и загораются в вечернее время суток. В парке установлены большие фигуры многих сказочных героев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Из лампы вылетел Алладин, а в клетке заперта жар-птица. На территории парка появилось много персонажей из самых разных сказок. Некоторые уголки посвящены одной тематике. Например, возле феи образовался маленький светящийся городок, в котором расположилось много цветов с бутонами. К растениям подлетают журавли.

Возле каждого объекта размещен QR-код. При наведении на него, включается сказка с данным персонажем. Взрослые и дети с радостью фотографируются возле объектов, многие из которых превышают человеческий рост. Девочки выбирают для фотозоны карету Золушки из тыквы, а мальчики — дровосека и избушку Баби-Яги.

Выставка платная, но она собирает большое количество людей. На фоне постоянно играет негромкая успокаивающая музыка. Сами горожане назвали ее сказочной.

Ранее сообщалось, что в России открыли первый сквер в честь новых регионов «Мы вместе!».