В Кемерове вынесли приговор водителю, избившему баллонным ключом пассажира

Водителю автобуса из Кемерово, который нанес несколько ударов металлическим баллонным ключом пассажиру, суд вынес приговор: три года и шесть месяцев лишения свободы условно. Кроме того, предусмотрен испытательный срок. Он будет длиться три года, сообщает sibdepo.ru .

Суд учел безнравственное поведение пассажира, информирует объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Мужчина зашел в автобус в состоянии алкогольного опьянения и продолжал пить в салоне автобуса. Пассажиру сделал замечание кондуктор, что вызвало критику у мужчины. Водитель решил разрешить конфликт. Он настаивал, чтобы нарушающий порядок мужчина вышел из автобуса. Пассажир продолжал хамить.

Тогда водитель взял в руки баллонный ключ. Он рассказал в суде, что намерений бить пассажира у него не было. Хотел таким образом припугнуть его. Однако выпивший пассажир только еще больше разозлился и первым замахнулся на водителя, но промазал. Защищаясь, водитель нанес удар ключом в области бедер два раза. Пассажир принудительно вышел из автобуса. Общественный транспорт продолжил следовать по заданному маршруту.

В суде водитель признал свою вину и раскаялся. Приговор уже вступил в законную силу.

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