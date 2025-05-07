В Кемерово сообщили, как изменится историческая лестница на набережной Томи

Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов в ходе прямой линии во время эфира «Радио Маяк Кузбасс» рассказал, как изменится историческая лестница на набережной Томи, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, состояние лестницы длительное время вызывает беспокойство у горожан. Люди переживали, что могут получить травму. В бетоне появились огромные трещины и дыры. Куски бетона периодически падали. Горожане отмечали, что особенно беспокоятся за жизнь и здоровье детей. После жалоб два года назад по требованию СК проход к лестнице перекрыли.

«Сейчас спуски выглядят совсем уже непрезентабельно — то ли как локация из фильма ужасов, то ли как кадры из „пацанского“ фильма про суровые 90-е. Повсюду на лестницах граффити, мусор, осколки от разбитых бутылок, бычки от сигарет», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в советское время лестница была местной достопримечательностью, где фотографировались горожане разных возрастов. Дмитрий Анисимов также напомнил об исторической значимости объекта.

Во время прямой линии мэр проинформировал, что специалисты проведут демонтаж лестницы. На ее месте намерены построить новую лестницу. Сибдепо обратился за комментариями в пресс-службу администрации. Стало известно, что специалисты начнут работу в 2025 году. Планируется, что она будет реализована до конца 2026 года. На проект понадобится 104 млн руб.

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