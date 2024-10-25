В кемеровской школе устроили дегустацию блюд

Оценить вкус и внешний вид приготовленных блюд пригласили представителей Парламента Кузбасса, Центра управления регионом, совета ветеранов, специалистов надзорных органов, участников «Движения первых», учащихся и их родителей. Пресс-служба мэрии города предоставила фото, сделанные во время мероприятия.

Присутствующие могли подойти к фуршетному столу и выбрать любое понравившееся блюдо. Ассортимент был широким. С понедельника школьники будут отдыхать на каникулах. С новой четверти их меню станет еще более разнообразным и сбалансированным: творожный пудинг с яблоками и сгущенкой, биточек мясной с картофелем, рисовая каша с маслом и ягодами и не только.

Ранее сообщалось, что против заведующей детского сада в Перми возбудили дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением температурного режима хранения продуктов.