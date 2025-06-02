В Керчи чиновники пожаловались на лишение премий за отказ ставить лайки под постами мэра

Сотрудники администрации Керчи заявили, что им необоснованно отказывают в премиальных начислениях, сообщил телеграм-канал «Mash на волне». Некоторые допустили, что будут искать другую работу.

По информации канала, сотрудников поощряют, если они ставят лайки под постами мэра. В противном случае рассчитывать на премии не стоит. Около 40 представителей местной администрации получили за май 18 тыс. руб. По данным Mash, они отказывались ставить лайки под постами, которые в соцсетях размещал мэр города.

Канал располагает информацией, что премий также были лишены те сотрудники, которые не собрали необходимое количество голосов местных жителей за благоустройство города. С учетом надбавки они получают 46 тыс. руб. В мае доплаты не были предусмотрены. Получить привычную зарплату могли те, кто убедил жителей проголосовать. Для этого требовалось связаться с горожанином, получить его номер телефона и побудить его продиктовать четыре цифры, которые в сообщении направляет сервис госуслуг. Mash отметил, что бдительные граждане не передают подобную информацию из-за мошеннических атак.

«Некоторые планируют увольняться», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что Байден пригрозил избиением авторам резонансной книги о нем.