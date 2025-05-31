Байден пригрозил избиением авторам резонансной книги о нем

Экс-президент США Джо Байден в шутку пригрозил избиением Джейку Тэпперу и Алексу Томпсону, являющимся авторами книги под названием "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз".

Бывший глава Белого дома признался, что сейчас не может ходить, поэтому не может избить авторов резонансной книги. Так он ответил представителям СМИ на мероприятии в Делавэре, отвечая на вопрос о его реакции на нашумевшее издание.

Напомним, книга о президентском сроке Байдена вышла в мае. Авторы, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году уже не мог исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками.

Ранее сообщалось о том, что жену Байдена призвали раскрыть данные о его здоровье при власти.