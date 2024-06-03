В КГБУ «Хабаровская край СББЖ» назвали преимущества стерилизации животных
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В КГБУ «Хабаровская край СББЖ» назвали преимущества стерилизации домашних животных, сообщает transsibinfo.com.
Специалисты уверены, что стерилизация — главный показатель, что владелец забоится о своем домашнем питомце. Предварительно необходимо проконсультироваться с ветеринаром, потому что каждое животное достигает половой зрелости в разное время.
К преимуществам стерилизации относят следующие факторы:
- Стерилизованное животное становится менее агрессивным. Оно адаптируется под условия жизни с другими зверями и людьми.
- Стерилизация — способ профилактики многих заболеваний, в том числе онкологических. Продолжительность жизни питомца увеличивается.
- Привычка метить территорию пропадет, потому что у животного отпадет потребность в привлечении внимания со стороны партнера.
- Питомец не будет убегать от владельца, потому что ему не придется искать полового партнера.
- Контроль размножения позволяет снизить количество бездомных животных на улицах городов.
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