В КГБУ «Хабаровская край СББЖ» назвали преимущества стерилизации животных

Специалисты уверены, что стерилизация — главный показатель, что владелец забоится о своем домашнем питомце. Предварительно необходимо проконсультироваться с ветеринаром, потому что каждое животное достигает половой зрелости в разное время.

К преимуществам стерилизации относят следующие факторы:

Стерилизованное животное становится менее агрессивным. Оно адаптируется под условия жизни с другими зверями и людьми.

Стерилизация — способ профилактики многих заболеваний, в том числе онкологических. Продолжительность жизни питомца увеличивается.

Привычка метить территорию пропадет, потому что у животного отпадет потребность в привлечении внимания со стороны партнера.

Питомец не будет убегать от владельца, потому что ему не придется искать полового партнера.

Контроль размножения позволяет снизить количество бездомных животных на улицах городов.

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