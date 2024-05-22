«Требуется операционное вмешательство»: ветеринар рассказала, чем опасен собачий корм знаменитого бренда

В знаменитой марке собачьего корма были найдены кусочки металла, в связи с чем производитель отозвал целую партию, а магазины РФ активно проверяют товар на наличие смертельно опасных «добавок».

Ветеринар Ирика Сабитова рассказала, как кусочки металла в корме могут навредить питомцу и что делать, если домашний любимец все же съел опасный корм.

«Часто люди полностью доверяют тому, что написано на упаковках, но нарушение технических условий при производстве корма – нередкая ситуация. Мы сталкиваемся с разными отравлениями при потреблении кормов с завидной частотой», – заявила ветврач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам ветеринара, тем, кто сомневается в качестве корма, необходимо внимательно понаблюдать за состоянием питомца в течение 7-9 дней.

«Железные частицы металла, если они острые, могут вызвать недомогание в период от суток до трех дней. Вы можете заметить угнетенное состояние, рвоту, и часто с кровью, отказ от еды, напряженную позу с выгнутой спиной. С такими симптомами экстренно нужен осмотр в ветклинике, где есть рентген и УЗИ-диагностика», – добавила Сабитова.

Если железные частицы имеют гладкие края и небольшой размер, то есть вероятность, что они выйдут самостоятельно, но воспаление слизистой в желудке и кишечнике, отметила ветврач, они так же могут вызвать.

«Симптомы такие: напряженная выгнутая поза в области поясницы, болезненный и напряженный живот, может быть рвота как однократная, так и многократная. Если инородные тела пройдут в кишечник, могут быть частые позывы к дефекации. При таких симптомах у животного снижается аппетит и может усиливаться жажда», – объяснила эксперт.

Даже если металлические частицы вышли сами, собака должна пройти курс восстановительной терапии, чтобы убрать патологическое воздействие инородного тела.

«При слабом и вялом кишечнике такие инородные частицы могут вызвать непроходимость, что приведет к полной или частичной остановке работы пищеварительной системы. Симптомы будут такие же, только процесс развивается быстрее и с усиленным газообразованием, что вызывает увеличение объема живота, и такая картина патологии требует немедленного осмотра и часто оперативного вмешательства», – отметила Сабитова.

Ветеринар посоветовала хозяевам полностью включаться в жизнь своих домашних питомцев. Тогда ошибок в их содержании будет гораздо меньше.

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