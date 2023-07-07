Жителей Киева призывают пройти обучение в рамках подготовки к национальному сопротивлению. Открыта запись желающих. Сообщается, что киевлян научат правилам поведения в случае радиационной угрозы и расскажут, как вести при химическом загрязнении. Также люди получат знания об основах минно-взрывной безопасности. Им расскажут, как обращаться с оружием.

Полученные знания помогут людям выжить в условиях военного конфликта. Учения бесплатные. Длительность занятий – один день. Будет создано несколько рабочих групп, у каждой из которых своя ориентация.

Отмечается, что на Украине население готовят к возможным последствия взрыва на Запорожской АЭС. При этом президент Зеленский, ссылаясь на данные разведки, убеждает украинцев, что теракт на станции готовит российская сторона.