Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интернет-мессенджере рассказал о намерении провести форум оборонных индустрий, который запланирован на осень.

Александр Камышин отметил, что на форум приглашены мировые представители, пишет агентство «РИА Новости». Гости могут посмотреть на уникальные разработки, как украинских, так и западных производителей. Будет проходить тестирование техники и вооружения. Александр Камышин поддерживает «экономический национализм».

«А для международных компаний - это уникальная возможность производить, тестировать на поле боя, дорабатывать и модернизировать свои изделия в одной стране. Самый быстрый путь к улучшению вашего продукта», - рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности надеется, что на территории Украины начнут строительство предприятий, на которых отечественные производители совместно с иностранными будут изготавливать оружие. Это станет основой для восстановления экономики. У Украины есть большие перспективы, которые она может продемонстрировать западным партнерам.

О проведении форума заявил президент Украины в начале августа. Владимир Зеленский надеется, что международный форум станет началом сотрудничества Украины с другими странами по производству вооружения. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат отметил, что в зоне СВО используют большое количество западного оружия.