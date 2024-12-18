В Киргизии назначили нового главу правительства

Согласно приказу, Адылбека Касымалиева освободили от ранее возложенных обязанностей.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Касымалиев Адылбек Алешович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Кадровые ротации в республике продолжаются. Так, согласно данным пресс-службы, правом выполнять обязанности первого вице-премьера наделен Данияр Амангельдиев. Пост министра экономики и коммерции займет Бактыбек Сыдыков. Данные решения принимал президент. Предварительно кандидатуры всех чиновников, которые теперь заняли высокопоставленные посты, одобрил парламент Киргизии.

Ротации в правительстве начались после того, как экс-премьера отправили в отставку в связи с возглавлением другой должности. Конкретной информации о новой должности не предоставляется. Исполнять его обязанности был назначен первый вице-премьер Касымалиев. Согласно законодательным актам республики, отставка премьера не является поводом для роспуска всех членов кабмина. Депутаты обязаны продолжать выполнение своих рабочих обязанностей.

Ранее сообщалось, что бывший министр экономики Киргизии назначен первым зампредседателя кабмина.