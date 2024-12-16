Бывший министр экономики Киргизии назначен первым зампредседателя кабмина

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Данияра Амангельдиева на пост первого заместителя председателя кабинета министров. Об этом сообщили в пресс-службе государства.

В Киргизии произошли значительные кадровые перестановки в высшем эшелоне власти. Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Данияра Амангельдиева, ранее занимавшего пост министра экономики и коммерции, на должность первого заместителя председателя кабинета министров. Однако его кандидатура все еще требует окончательного утверждения в Жогорку Кенеше.

Кадровые изменения в правительстве страны последовали за отставкой Акылбека Жапарова с поста главы кабмина. Исполнение обязанностей премьера взял на себя Адылбек Касымалиев.

Под руководством Акылбека Жапарова экономика Киргизии показала впечатляющие результаты. За три года валовый внутренний продукт страны почти удвоился, были реализованы крупные проекты, включая открытие автосборочного завода. Также произошел значительный рост налоговых и таможенных поступлений, сообщил ТАСС.

Ранее президент Киргизии принял решение об освобождении Акылбека Жапарова от должности главы кабмина. Однако это не повлекло за собой автоматического роспуска всего правительства. Действующее законодательство республики предусматривает дальнейшую работу депутатов без переформатирования всего исполнительного органа.