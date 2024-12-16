В Киргизии отправили в отставку премьера страны Акылбека Жапарова

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому главу кабмина республики Акылбека Жапарова освободили от должности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы киргизского государства.

Согласно законодательству республики, в случае освобождения главы от занимаемой должности необходимости в роспуске кабинета министров нет. Депутаты в прежнем составе продолжат работу. Исполнять обязанности главы назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы.

Выполнять обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров был назначен в 2021 году. Агентство отмечает, что во время его главенства экономика республики достигла высоких показателей. В частности, ВВП за три года руководства Жапарова вырос практически в два раза. В республике реализовывали масштабные экономические проекты. В число достижений также можно отнести открытие завода по сборке легковых и грузовых автомобилей. Партнером по проекту выступила узбекская сторона.

Ранее сообщалось, что правительство Киргизии не согласилось переименовывать села с русскими названиями.