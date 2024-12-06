Правительство Кыргызстана высказало свои возражения против массового изменения названий населенных пунктов с русскими названиями, как сообщил в соцсети вице-премьер Эдиль Байсалов. Инициатором массового переименования стал депутат Жанар Акаев.

Байсалов подчеркнул, что сохранение исторических названий мест является важным аспектом для национальной идентичности и многонационального наследия страны.

Акаев предложил новые имена для нескольких сел в Чуйской области, включая Сосновку, Орловку, Озерное, Полтавку и Крупское.

Ранее глава Киргизии заявлял, что требования Запада порвать с РФ основаны на ненависти.