В Кисловодске выписали первый штраф в России за нарушение правил езды на электросамокате

Сити-менеджер Кисловодска Евгений Моисеев рассказал, что в курортном городе выписали штраф за нарушение правил езды на электросамокате, сообщает newstracker.ru . Ранее штраф не выписывали ни в одном из городов России.

Сити-менеджер рассказал, что в Кисловодск приезжают люди, которые хотят оздоровиться. Пешие прогулки – один из способов ведения здорового образа жизни. В связи с этим на Курортном бульваре был установлен знак, который запрещает езду по улице на самокате.

Двое отдыхающих не заметили знак. Сотрудник правоохранительных органов остановил нарушителей. Им выписали штраф в сумме по 800 рублей.

На данный момент в правительстве России обеспокоены, что происходит много ДТП с участием людей, передвигающихся на самокате. Одни депутаты предлагают увеличить размер штрафа. Другие уверены, что сначала необходимо разобраться, как различать самокаты и другие подобные виды транспорта. Можно устанавливать государственные номера или вносить их в единую базу, а после увеличивать штрафы. Тогда у сотрудников ГИБДД не будет проблем, как находить нарушителей.